Davertstraße ist in Höhe des Ortseingangs komplett gesperrt

Vollsperrung seit Montag auf der Davertstraße am Ortseingang Amelsbüren: Noch bis einschließlich Freitag arbeiten die Stadtwerke dort am Glasfasernetz und verlegen Leitungen zwischen Parkplatz und Kreuzung Deermannstraße – so hatten sie es im Vorfeld der Baumaßnahme angekündigt.

Nachdem die Kabel im Netzgebiet Amelsbüren nun schon weitestgehend im Boden versenkt worden sind, stehen nun im August noch Installationsarbeiten an der Technik an. Im Laufe des Monats wird die aktive Netztechnik installiert, kündigen die Stadtwerke an. Diese sorge dafür, dass eine Datenübertragung auf den neu verlegten Glasfaserkabeln möglich ist. Für Autofahrer gibt es an der Davertstraße eine großräumige Umleitung über die Inkmannbrücke und die Straße Am Dornbusch.