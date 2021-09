Davertstraße wird zur Einbahnstraße

Die Davertstraße in Amelsbüren wird ab Montag (13. September) zur Einbahnstraße.

Von Montag (13. September) bis voraussichtlich 28. September (Dienstag) wir die Davertstraße zwischen Auf der Woort und Zum Häpper zur Einbahnstraße in Richtung Kanalbrücke. Die Stadtwerke verlegen in dem Abschnitt Glasfaserkabel und erstellen Anschlüsse.

Die Busse der Linie 18 in Richtung Hiltrup fahren daher laut einer Mitteilung der Stadtwerke eine Umleitung: Sie bleiben ab der Haltestelle Kanalbrücke auf der Amelsbürener Straße. Die stadtauswärtigen Haltestellen Davertstraße, Amelsbüren Bahnhof, Marsweg, Am Dornbusch, Siriusweg, Pater-Kolbe-Straße und Raringheide werden in der Zeit nicht von der Linie 18 angefahren. Die Haltestellen innerhalb Amelsbürens werden von der Linie 1 und LOOPmünster bedient.

Arbeiten am Glasfasernetz weit fortgeschritten

Die Arbeiten am Amelsbürener Glasfasernetz sind laut Mitteilung der Stadtwerke weit fortgeschritten: "Sowohl die Anbindung an die Internet-Knotenpunkte in der Innenstadt als auch die Netztechnik vor Ort fertiggestellt und einsatzbereit. Aktuell werden die Komponenten und Verbindungen im Hintergrund auf Herz und Nieren geprüft, bevor Ende dieses Monats die ersten Glasfaseranschlüsse aktiviert werden können. Mehr als 300 Gebäude im Davertdorf sind dafür technisch bereit."

Wann genau die heimische Internetleitung umgestellt wird, ist abhängig von der individuellen Kündigungsfrist beim vorherigen Anbieter.