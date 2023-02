Dornbusch wird bis zum Sommer komplett gesperrt

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Am Dornbusch gehen ab Montag in die nächste Phase. Die Stadtnetze verlegen an der Straße im Abschnitt zwischen Böckenhorst und Pater-Kolbe-Straße Wärmeleitungen für das Baugebiet.

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Am Dornbusch in Amelsbüren gehen ab Montag (20. Februar) in die nächste Phase. Die Stadtnetze verlegen an der Straße im Abschnitt zwischen Böckenhorst und Pater-Kolbe-Straße Wärmeleitungen für das Baugebiet. Für die Bauarbeiten wird die Straße Am Dornbusch im Abschnitt zwischen Pater-Kolbe-Straße und Böckenhorst voll gesperrt.

Bis voraussichtlich zum Anfang der Sommerferien ist in dem Abschnitt für Kraftfahrzeuge und Fahrräder keine Durchfahrt möglich. Umleitungen über die Amelsbürener Straße und Davertstraße schildern die Stadtnetze weiträumig aus. Zu Fuß kann die Baustelle jederzeit passiert werden. Zur Wärmeversorgung des Neubaugebiets Am Dornbusch verlegen die Stadtnetze Münster Leitungen vom Blockheizkraftwerk am Wiedeiken bis zum neuen Baugebiet. Im Anschluss an die Arbeiten folgt ein weiterer, letzter Bauabschnitt der Erschließungsarbeiten.