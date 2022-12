Die Christuskirche wird bis Ende März geschlossen

Die evangelische Gemeinde in Hiltrup und Amelsbüren legt vom 1. Januar bis 31. März die Christuskirche an der Hülsebrockstraße still. Die Temperatur in dem Gebäude wird „auf ein Minimum reduziert“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert