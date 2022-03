Hilfsgüter für die Ukraine werden bei Klostermann angenommen

Münster-Hiltrup

Die Hiltruper Privatinitiative, die Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine sammelt, nutzt jetzt die alte Backstube Klostermann als Annahmestelle. Am ersten Abend war der Ansturm der Hiltruper, die spenden wollen, enorm. Die Initiatoren sagen: „Die Hilfe kommt an – auch in Kiew.“

Von Michael Grottendieck