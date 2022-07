Neue Brücke am Yachthafen soll Wohngebiet entlasten

Die Emmerbachbrücke am Amelsbürener Yachthafen wurde 1964 als Stahlbetonbauwerk errichtet und ist eigentlich noch in einem guten Zustand. Doch für Landmaschinen und Viehtransporter ist ihre Tragkraft zu gering. Das wird zunehmend zu einem Problem für das Wohngebiet an der Landsberger Straße.

Foto: gro