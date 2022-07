Erschließungsarbeiten starten in dieser Woche

Das Neubaugebiet Am Dornbusch ist raus aus der Warteschleife: Nach einer außergerichtlichen Einigung der Weg frei für die Erschließungsarbeiten im ersten Bauabschnitt. In der Mitte der Woche starten die Stadtnetze und verlegen Wärmeleitungen.

Am Dornbusch in Amelsbüren sollen in Kürze die Bauarbeiten beginnen.

Zur Mitte der Woche beginnen die Stadtnetze Münster mit Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Am Dornbusch in Amelsbüren. Das teilt das Unternehmen mit.

Es verlegt eine Wärmeleitung, Telekommunikationskabel und bereitet außerdem die künftige Stromversorgung des Baugebiets mit Leerrohren vor. Vom Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Münster am Wiedeiken bis zum Baugebiet verlegen die Stadtnetze insgesamt einen Kilometer Leitungsstrecke. Gebaut wird in mehreren Abschnitten. Bis Sommer 2023 sollen die Arbeiten auf der gesamten Strecke abgeschlossen sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der erste Bauabschnitt beginnt am Wiedeiken und geht entlang der Wege am Regenrückhaltebecken der Grünanlage Amelsbüren-Süd in Richtung Böckenhorst. Der Geh- und Radweg wird in Abschnitten während der Arbeiten gesperrt. Passantinnen und Passanten werden umgeleitet.

Voraussichtlich im Herbst gehen die Stadtnetze den anschließenden Bauabschnitt am Böckenhorst und Am Dornbuch an.

Erst nach einer außergerichtlichen Einigung zwischen der Stadt Münster und einem Kläger ist der Weg frei für das Baugebiet. Es hält Bauplätze für rund 170 Wohneinheiten auf städtischen Grundstücken bereit. Das Projekt wurde im März 2018 auf den Weg gebracht.