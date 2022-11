Erst der Großeinsatz, dann das Adventsfest

Zum 13. Adventsglühen hatte die Freiwillige Feuerwehr Amelsbüren an ihr Gerätehaus an der Davertstraße eingeladen.

Ein feiner Duft von Glühwein lag bei Eintritt der Dämmerung in der Luft. Die Amelsbürener nahmen die Gelegenheit wahr, bei einem Pläuschchen unter dem sieben Meter hohen Weihnachtsbaum kurz entspannen zu können. Es ist mittlerweile Tradition geworden, dass die Freiwillige Feuerwehr zum nunmehr 13. Adventsglühen eingeladen hatte.

Die Mitglieder des Löschzuges hatten alle Hände voll mit dem Standaufbau zu tun – und das unter besonderen Umständen. Der Brand eines Batteriespeichers einer Photovoltaik-Anlage im Davertdorf erforderte einen mehrstündigen Einsatz mit insgesamt 50 Kräften sowohl der Berufsfeuerwehr als auch der Amelsbürener Freiwilligen. Da blieb nicht viel Zeit zum Aufbau an der Davertstraße.

20 selbst gebackene Kuchen

Aber Feuerwehr wäre nicht Feuerwehr, wenn sie die Vorbereitungen nicht hätten stemmen können. Zumal kurzfristig wegen des einsetzenden Nieselregens noch zwei zusätzliche Zelte als Schutz gegen das typische Novemberwetter aufgebaut werden mussten.

So konnten die Gäste den ersten Advent in Ruhe genießen, ob bei Bratwurst, Pommes oder Reibekuchen. Gut besucht wurde die Kuchentheke im Gerätehaus, den die Frauen mit über 20 selbst gebackenen Kuchen bestückten. Die Tischlerei Bruns spendierte den Aufbau einer Hüpfburg, die Tanne kam aus dem Waldbestand der Firma Herold.

Löschzug ist gut aufgestellt

Gut aufgestellt sei der Löschzug, so Zugführer Thorsten Hintemann. 28 Kräfte sorgen dafür, dass das Davertdorf bei Brandgefahr sicher versorgt wird. Zur Zeit engagieren sich 19 Jugendliche in der Jugendfeuerwehr Gruppe 6. In der neu eingerichteten Unterstützungsabteilung, die gesetzlich vorgegeben ist, helfen Freiwillige bei verschiedenen Aktivitäten, so auch bei der Brandschutzerziehung in Kitas und Schulen.

Wer sich für die Arbeit des Löschzuges 22 interessiert, möge sich die Webseite unter www.amelsbueren.feuer-muenster.de ansehen. „Auch Mädchen sind willkommen“, so Hintemann.