Feste Schulleitung sorgt für Erleichterung an der Loevelingloh-Schule

Jahrelang gab es immer nur kommissarische Leitungen an der kleinen einzügigen Grundschule in Loevelingloh: Jetzt gibt es wieder eine feste Schulleiterin. Die Eltern hoffen auf Kontinuität.

An der Loevelingloh-Grundschule am Kappenberger Damm ist die Stelle der Schulleitung wieder besetzt. Für die kleine einzügige Grundschule im Südwesten Münsters ist das eine ausgesprochen erfreuliche Nachricht. Über viele Jahre wurde sie lediglich kommissarisch geleitet.

Zunächst hatte eine langjährige Lehrerin der Loevelingloh gut sieben Jahre lang die Leitung kommissarisch übernommen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren gaben sich Schulleiter und Schulleiterinnen anderer Grundschule in Münster an der Loevelingloh-Schule praktisch die Klinke in die Hand. Sie leiteten die Schule praktisch neben der eigenen Grundschule, für die sie eigentlich zuständig sind. Zuletzt hatte Sabine Malecki von der Paul-Schneider-Schule in Kinderhaus diesen Spagat für eineinhalb Jahre zu bewältigen.

Bewusst für Loevelingloh entscheiden

Jetzt soll Kontinuität einkehren: Entsprechend erfreut haben Elternvertreter und die Schulpflegschaft jetzt die neue Schulleiterin Bianca Grahn-Tiedje willkommen geheißen. Michaela Gellenbeck, Thomas Sbrzesny, Jutta Eggers, Alexandra Friedhoff, Sarah Scheiper sowie Lena Kipp überreichten der neuen Schulleiterin einen Blumenstrauß. Zugleich dankten sie Sabine Malecki und wünschten ihr für die verbleibenden Dienstjahre alles Gute.

Bianca Grahn-Tiedje hat sich „ganz bewusst“ für die Loevelingloh-Grundschule entschieden. Privat wohnt sie seit längerem in Münster, genauer gesagt in Amelsbüren. Beruflich war sie im Regierungsbezirk Arnsberg tätig. Zuletzt als Schulleiterin in Dortmund, anschließend war sie bei der dortigen Bezirksregierung tätig für Qualitätsfragen an Schulen. Sie habe sich bewusst für eine Rückkehr an die Schule entschieden, erklärt sie. Gemeinsam mit Lehrkräften und Kindern möchte sie „Schule gestalten“.