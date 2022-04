Forensik-Experten aus Münster an Handbuch beteiligt

Münster-Amelsbüren

Insgesamt drei Ärzte, eine Psychologin und eine Seelsorgerin aus der Alexianer Christophorus Klinik in Münster haben an einem internationalen Projekt für ein Lehr- und Praxisbuch für den Maßregelvollzug mitgewirkt. Bearbeitet haben sie dabei zum Teil Themenbereiche, die es so in der Fachliteratur noch nicht zu finden gibt.