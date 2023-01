Gewerbeverein befragt Mitglieder

Der Gewerbe- und Handwerkerverein Amelsbüren will die Meinung seiner Mitglieder einholen. Auch zur Zukunft des eigenen Vereins. Dazu will der Vorstand den Neujahrsempfang am Donnerstagabend nutzen.

Der neue Vorstand des Gewerbe- und Handwerkerverein (GHV) Amelsbüren lädt seine Mitglieder am Donnerstag (19. Januar) zu einem neuen Format ein. Erstmals findet ein Neujahrsempfang statt. Dabei will der neue Vorstand in Kontakt und Meinungsaustausch treten. Dazu wird den Gästen des Neujahrsempfanges ein Fragebogen vorgelegt. „Wir wollen wissen: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin mit dem Gewerbe- und Handwerkerverein?“, erläutert Friedhelm Schade.

Der neue geschäftsführende Vorstand mit Friedhelm Schade, Dr. Christian Bossler (zweiter Vorsitzender), Dr. Maximilian Lodde (Schriftführer) und Christof Herting (Kassierer) möchte wissen, wie die Mitglieder die Bedeutung des Gewerbe- und Handwerkervereins einschätzen und welche Veranstaltungen der Verein in Zukunft anbieten solle.

Es wird auch um Einschätzungen der aktuellen Lage der Unternehmer und die Aussichten für 2023 gebeten. Die Antworten erfolgen anonym. „Weil uns die Rückmeldung aus den Reihen der Mitglieder so wichtig ist, sollten so viele wie möglich zu unserem Neujahrsempfang kommen“, appelliert der Vorstand. Daneben hat er alles getan, dass der Neujahrsempfang am Donnerstag ab 19 Uhr in der Poltertenne ein informativer und unterhaltsamer Abend werden kann. Wirtschaftsförderer Enno Fuchs hat sein Kommen zugesagt. Beim gemütlichen Teil wird eine Jazzformation für loungige Hintergrundmusik sorgen.