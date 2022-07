Golfer helfen Kindern mit rund 1800 Euro

Spendenerlös des 1. „GsU Charity Cups“ geht an „It’s for Kids”

Ein leichter Sommerwind begleitete die Golferinnen und Golfer über das Grün, als sie im Golfclub Münster Tinnen für einen guten Zweck einlochten. Beim 1. „GsU Charity Cup“ erzielten die Turnierteilnehmer eine Spendensumme von rund 1800 Euro.

Damit unterstützt der münsterische Ableger der „Gemeinschaft sozial engagierter Unternehmen“ (GsU) vor allem die Stiftung „It’s for Kids“. Sie sorgt laut einer Pressemitteilung dafür, dass lokale Hilfsprojekte Kindern in Not geben können, was sie brauchen – sei es ein gesundes Frühstück, Lern- und Sportangebote, psychosoziale Hilfe oder einen Hospizdienst.

Lokale Spezialität und Kunst als Preise

Außer übers pokalwürdige Golfwetter freuten sich die Golferinnen und Golfer bei der Siegerehrung über zahlreiche Preise. In Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen und großzügigen Spenden überreichte das GsU-Team feine „Münsterweine”, „Krumme Timpen” und andere handgemachte lokale Nudelspezialitäten. Als Höhepunkt gab es bronzene Golfer-Skulpturen des bekannten Lüdinghauser Künstlers Alfred Gockel.

Ein kleiner Teil der gesammelten Spenden fließt von der Aa an die Ahr. Um dort Unternehmerinnen nach der Flutkatastrophe wieder auf die Beine zu helfen, haben die GsU-Frauen das Kochbuch „Gahrzeit” herausgebracht. Die Golfer goutierten ihre gesammelten Lieblingsrezepte und bescherten dem kreativen Spenden-Kochbuch einen regen Absatz.

„Ich hoffe, sie alle wiederzusehen – spätestens beim 2. ,GsU Charity Cup‘. Je größer der Kreis, desto größer die Freude“, strahlte Initiator und Organisator Hendrik Kruithoff mit der Sonne um die Wette. Wer mitmachen will, findet weitere Informationen auf der Homepage.