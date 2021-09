Haltestelle Marsweg wird nicht angefahren

Von Montag (4. Oktober) bis voraussichtlich 18. Oktober (Montag) können die Linien 1, 18 und N82 in Fahrtrichtung Amelsbüren Süd und Wolbeck nicht an der Haltestelle Marsweg halten. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke, an der Haltestelle Davertstraße C auszusteigen. Bei den Kleinbussen von Loop kann es nach Angaben der Stadtwerke in Amelsbüren zu kleineren Verspätungen bei der Anfahrt kommen.

Grund für die Änderung ist die Teilsperrung der Davertstraße für Bauarbeiten.