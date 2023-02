Heimspiel für die Lady Carneval

Am Sonntag wird der Amelsbürener Straßenkarneval nach langer Pause viele Besucher anlocken. Der Straßenkarneval im Davertdorf ist bekannt für seine fantasievoll geschmückten Fußgruppen.

Bunter Umzug am Sonntag

Der Amelsbürener Straßenkarneval wartet am Sonntag mit einer Besonderheit auf: Es gibt drei Spielmannszüge, die für Musik sorgen. Mit dabei sind Spielleute aus der Vennheide, aus Ottmarsbocholt und aus Amelsbüren. Insgesamt gibt es 34 Zugnummern. Auch auf eine Vielzahl an Fußgruppen, die im Amelsbürener Straßenkarneval stets besonders bunt und fantasievoll auftreten, dürfen sich die Besucher am Sonntag (19. Februar) freuen. Start ist um 14.11 Uhr auf der Straße Zum Häpper. Die Zugaufstellung:

1. Startfahrzeug „Fahrrad mit Blaulicht und Martinshorn“

2. Spielmannszug Sankt Sebastian Amelsbüren

3. Wagen AKG-Senatoren „Die Brandlöscher“

4. Cabrio mit dem Emmerbachgeist Leo Bünker

5. Wagen Davertnickel „Fluch der Davert (Piraten)“

6. Wagen Wilde Biker „Après-Ski“

7. Wagen Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren e.V. „Peter Pan & Tinker Bell – Im Herzen sind wir Kinder geblieben“

8. Fußgruppe Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren e.V. „Peter Pan & Tinker Bell – Im Herzen sind wir Kinder geblieben“

9. Wagen Jovle Jungs Amelsbüren „Lotti Karotti“

10. Wagen Donnerstagstammtisch „Blätterwald statt Kaktusgarten – Keine Zeit mehr abzuwarten“

11. Fußgruppe DJK Grün-Weiß Amelsbüren „Amels trägt One Love“

12. Wagen Hiltruper Jungs und Mädels „Hiltrup – Die Chemie stimmt“

13. Wagen KGH (Kinder) „KGH und Freunde“

14. Fußgruppe KfD Sister Act „Tip: Mondlicht ist kostenlos“

15. Spielmannszug Vennheide von 1952

16. Fußgruppe Grenzgänger „Keep smiling“

17. Wagen Dynamo Tresen Nienberge e.V. „Vom Après-Ski zum Ballermann – Jetzt taut’s“

18. Wagen Bürgerschützen Hiltrup „Hiltrup ist erwacht, nach 1001 Nacht“

19. Fußgruppe Bürgerschützen Hiltrup „Hiltrup ist erwacht, nach 1001 Nacht“

20. Wagen Narren-Freunde Hiltrup „Männekes Maler Arndt Zinkant – Wir feiern!s bunt“

21. Wagen Feuerwehr Münster, Löschzug Hiltrup „Mario“

22. Wagen KLJB Roxel-Albachten „Imbiss“

23. Fußgruppe Davert Diamonds: „Das schöne Biest“

24. Wagen Die Nerbelofreier „Nerbelofreier goes Wild (west)“

25. Wagen Reit- und Fahrverein Im Dahl „Stall-Piraten“

26. Fußgruppe Reit- und Fahrverein Im Dahl „Stall-Piraten“

27. Spielmannszug 1948 Ottmarsbocholt

28. Fußgruppe Narrenfreunde von Nah und Fern „Die süßeste Versuchung, seit es Amels-Karneval gibt“

29. Wagen Davert Dream Team „Klimakleber“

30. Fußgruppe Tanzgruppen der AKG

31. Fußgruppe AKG-Frauen „Kunterbuntes Amelsbüren“

32. Prunkwagen de AKG mit der Lady Carneval Johanna II. Brendel

33. Fußgruppe Die DJ‘s von der Tankstelle

34. AWM „Wir sind die Saubermänner der Stadt“