Holztisch wird nicht wieder aufgebaut

In der Wetterschutzhütte an der Bürgerbrücke im Westen von Amelsbüren hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Ein Passant hatte den Brand früh morgens entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Wetterschutzhütte selbst wurde nicht beschädigt, berichtet der Vorsitzende des Kulturvereins Amelsbüren, Hermann Weber. Nach seiner Einschätzung habe es einen Schwelbrand an dem Tisch gegeben. Dieser Tisch – der aus zwei mittlerweile maroden Holzstämmen und einer mächtigen Platte besteht – soll nach seinen Angaben nicht ersetzt werden. Die Hütte erfülle auch so ihren eigentlichen Zweck. Die beliebte Wetterschutzhütte wurde zuletzt in den Abendstunden mehr und mehr als Party-Location in Kanalnähe genutzt.

