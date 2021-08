Eines kann den Grundschulen keiner nehmen: Das ist die Herzlichkeit, mit der sie die Erstklässler willkommen heißen. Wir haben uns umgeschaut in der Clemens- und in der Davertschule.

Hände in die Höhe recken? Ja gerne. Mitsingen? Nein, heute nicht. Die Coronazeit fordert den Grundschulen bereits am Einschulungstag einiges ab. Gemeinsame Freude kam dennoch auf, die Kinder machten bereitwillig mit.

Ob Maskenpflicht, Abstandhalten oder der Verzicht auf das gemeinsame Singen. Und obendrein noch aufkommender Regen. Aber eines kann den Grundschulen keiner nehmen: Das ist die Herzlichkeit, mit der sie die Erstklässler willkommen heißen. Sie geben sich alle Mühe, allen Widrigkeiten zum Trotz aus dem Einschulungstag einen besonderen Tag zu machen.

8.30 Uhr auf dem Schulhof der Davertschule: Es sind 73 Mädchen und Jungen, die ihrem ersten Schultag entgegenfiebern. Sie haben Platz genommen auf mobilen Holzbänken und schauen zu Pfarrer Klaus Maiwald und Pastoralreferentin Louisa Helmer, die in bester ökumenischer Manier Gottesdienst feiern wollen. Die beiden dürfen singen, alle anderen nicht. „Irgendwer hat das so festgelegt“, sagt Maiwald. Begleitet werden die beiden von Henk Plas, dem Organisten der Pfarrei St. Clemens. „Wir freuen uns, dass es erstmals mit dieser musikalischen Begleitung klappt“, sagt Martina Broda, die Leiterin der Davertschule.

Einschulungsfeier im Regen an der Davertschule Foto: Grottendieck

„Ihr seid die Hauptpersonen“, sagt die Schulleiterin, als sie zu den Kindern spricht. „Wir sind doch nicht aus Zucker“, sagt sie, als der Nieselregen immer stärker wird. Die ersten Eltern drücken ihren Kindern einen Regenschirm in die Hand.

Unterhaltsame Aufführung

Es gibt eine unterhaltsame Aufführung durch Kinder der Klasse 2b, dazu Musik vom Band. Der traditionelle Lauf durch das Spalier muss corona-bedingt ausfallen. Doch die Schule hat sich etwas einfallen lassen. Aus allen Klassenräumen und den Schulfluren winken die Kinder der Jahrgangsstufen zwei bis vier den Mädchen und Jungen zu, die jetzt in die Schulgemeinschaft aufgenommen werden. Ein schönes Bild.

Der Regen wird stärker. Das spüren vor allem die Eltern, die draußen warten, als die Erstklässler zur ersten Unterrichtsstunde ins Gebäude gezogen sind. Man trifft sich, unterhält sich. Mit Maske und auf Abstand. Mit Regenschirm in der einen, und Schultüte in der anderen Hand.

Die neue Polizistin ist auch dabei

Manche nutzen auch die Gelegenheit, die neue Bezirksbeamtin Ute Schelp persönlich kennenzulernen. Amelsbüren gehört zum Einsatzschwerpunkt der Polizistin. Sie setzt die Arbeit von Norbert Klaverkamp fort. In Kürze wird sie erneut in die Schule kommen, wenn für die Erstklässler die Verkehrserziehung auf dem Stundenplan kommt.

An der Clemensschule in Hiltrup wird kurzfristig umdisponiert. Zwangsläufig. Im Regen soll die Eröffnungsfeier nicht stattfinden, erklärt Markus Heidsick, bei dem an diesem Tag die Fäden zusammenlaufen.

Feier im Trockenen

Die Clemensschule gehört zu den drei (von insgesamt sechs) Grundschulen in Hiltrup und Amelsbüren, deren Schulleiterposten aktuell nicht besetzt ist. Zum kommissarischen Leiter wurde Jörg Niehues bestellt, der allerdings zeitgleich an der Dreifaltigkeitsschule die Einschulungsfeier leiten muss. Also ist das Kollegium der Clemensschule gefordert.

Für jede Klasse gibt es kurzerhand eine kleine Feier in der Halle. Kurz und knackig geht das. Weil die Clemensschule eine Unesco-Projekt-Schule ist, singen Schüler der Klasse vier ein afrikanisches Lied. Auch eine kleine Delegation aus der zweiten Jahrgangsstufe ist zu sehen. An der Clemensschule gibt es in den Klassen eins und zwei jahrgangsübergreifendes Lernen. Pfarrer Andreas Britzwein hat seine eigene Schultüte mitgebracht. Bunte Blätter, ein Buch und Luftballons sind darin. Die Luftballons stehen dafür, dass alle an der Schule auch Freunde finden und Spaß miteinander haben. Als ein jüngeres Geschwisterkind sich flugs den Luftballon schnappt, hat es die Lacher auf seiner Seite.