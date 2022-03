Wohn- und Stadtbau modernisiert Mehrfamilienhäuser

Klimaschutz ganz praktisch: Bestandsmodernierungen bergen ein „großes Potenzial“, ist die Wohn- und Stadtbau überzeugt. In Amelsbüren wertet sie acht ältere Gebäude an der Pater-Kolbe-Straße auf.

Die Wohn- und Stadtbau wertet die Mehrfamilienhäuser an der Pater-Kolbe-Straße in Amelsbüren auf, erläutern (v.l.) die Prokuristen Sebastian Ahlers und Stefan Wismann sowie Bauleiter Andreas Jenschke.

Die Wohn- und Stadtbau nimmt 3,4 Millionen Euro in die Hand und modernisiert mehrere Mehrfamilienhäuser in Amelsbüren. Die Energieeinsparung nach der Modernisierung beziffert das städtische Wohnungsunternehmen auf 40 Prozent, die CO 2 -Einsparung auf 28 Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter.