Jeder Schritt zählt: Große Spende der Kita St. Sebastian

Kinder der Kita St. Sebastian in Amelsbüren überreichten der Leiterin des Sozialdienstes einen großen Check. Zugunsten der Kinder aus der Ukraine, die in Amelsbüren und Hiltrup betreut werden, hatte die Kita eine Spendenaktion gestartet. Das Ergebnis ist beachtlich.

Da kommt Freude auf: Spendenübergabe in der Kita St. Sebastian.

Freudestrahlend überreichen die Kinder der Kita St. Sebastian in Amelsbüren einen Spendenscheck an Sabrina Le Jeunne, Leiterin des Sozialdienstes der Caritas. Die Kinder sind fleißig für ihre neuen ukrainischen Freunde in der Kita gelaufen und haben durch ihren Einsatz stolze 3360 Euro erzielt. Das Geld soll den Flüchtlingen, die im Stadtteil angekommen sind, zu Gute kommen.

„Stolz auf unsere kleinen Läufer“

„Wir freuen uns, mit unserem Spendenlauf die Familien herzlich willkommen zu heißen und ihnen den Einstieg zu erleichtern“, so Verbundleitung Eva Frohnapfel-Abdelfattah. Kita-Leiterin Vanessa Böttcher ergänzt: „Wir sind stolz auf unsere kleinen Läufer. Jeder Schritt zählt.“ Zum Sommer können über den Kitanavigator noch weitere Anmeldungen für einen Betreuungsplatz vorgenommen werden. Kontaktaufnahme: 02501 5474 oder per E-Mail: frohnapfel-abdelfattah@bistum-muenster.de oder boettcher-v@bistum-muenster.de