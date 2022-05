Jubilarehrungen im Mittelpunkt

Ein halbes Jahrhundert Mitglied in einem Verein oder einer Partei zu sein, ist sehr außergewöhnlich. Gleich vier Mitglieder durfte der SPD-Ortsverein Amelsbüren bei seiner Mitgliederversammlung im Ristorante La Posta für 50 Jahre Mitgliedschaft ehren.

Bevor es zu den Ehrungen kam, warfen die Sozialdemokraten einen Blick zurück auf die aus ihrer Sicht unerfreulichen Ergebnisse der zurückliegenden Landtagswahl. Einen kleinen Trost lieferte laut Mitteilung der SPD immerhin die Tatsache, dass es im Amelsbürener Stimmbezirk Pater-Kolbe-Straße, im Vergleich zur Landtagswahl 2017, keinen Verlust gegeben hat.

Wichtige Initiativen

Außerdem berichtete der stellvertretende Bezirksbürgermeister Friedhelm Schade von der Arbeit der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung. Allein in der letzten Sitzung im Mai habe man einige wichtige Initiativen angestoßen, die größtenteils von den anderen Parteien mitgetragen wurden. So habe die SPD beantragt, das Baugebiet Böckenhorst bereits früher anzugehen, um die Wohnungsnot zu bekämpfen.

Außerdem sei es die Idee der SPD gewesen, den Rat zu bitten, 100 000 Euro Planungskosten in den städtischen Haushalt für die zeitnahe Umsetzung des Gestaltungskonzepts Ortskern Amelsbüren einzustellen.

Der wichtigste Teil des Abends war die Ehrung der Jubilare: Franz Josef Chudziak, Monika Dörries, Kurt Otto Seidel und Norbert Schämann wurden von dem ehemaligen SPD-Ratsherrn Jürgen Siekmann und dem SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Friedhelm Schade für 50 Jahre und Hedwig Chudziak für 40 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt.

Dank an Martin Leusmann

Außerdem bedankte sich Schade bei Martin Leusmann für dessen langjähriges ehrenamtliches Engagement als Bezirksvertreter für Amelsbüren. Bis zur Kommunalwahl 2020 war Leusmann insgesamt 16 Jahre lang Mitglied der Bezirksvertretung Hiltrup gewesen. Geehrt wurde in Abwesenheit auch Barbara Suuck für ihre zehnjährige Mitgliedschaft in der SPD. „Ein kleiner, aber sehr aktiver SPD-Ortsverein, in dem die Mitglieder ihre Treue und ihre Mitarbeit deutlich zeigen“, sagte der ehemalige Ratsherr Jürgen Siekmann und führte weiter aus: „Das erlebe ich nicht in allen Ortsvereinen. Dafür muss man sich bedanken, was ich heute sehr gerne getan habe.“