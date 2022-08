Jugendabteilung gestaltet Hindernis

Ein großes Dressur- und Springturnier veranstaltet der Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren am Wochenende auf seinem Gelände an der Thierstraße. Von Freitag (12. August) bis Sonntag (14. August) gibt ein dichtes Programm.

Der Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren lädt am Wochenende (12. bis 14. August) zum großen Dressur- und Springturnier auf die Reitanlage an der Thierstraße 291 ein. An drei Tagen werden kleine und große Reiterinnen und Reiter in zahlreichen Prüfungen ihr Können unter Beweis stellen.

Die letzten Vorbereitungen laufen. Die Jugendabteilung gestaltet extra für das Event ein neues Hindernis. Das Design des Sprunges haben Kinder und Jugendliche aus dem Verein im Rahmen eines Malwettbewerbs entworfen. Der Veranstalter freut sich über „ein sehr gutes Nennungsergebnis in allen Prüfungen“, so dass toller Sport geboten werden kann.

Der Freitagvormittag ist für die Jungpferde reserviert. Ab 9 Uhr geht es mit den Dressur- und Springprüfungen für vier bis sechsjährige Pferde los. Nachmittags stehen dann einige Wettbewerbe der Klassen A und L auf dem Programm. Am Samstag starten die ersten Prüfungen in beiden Disziplinen schon um 8 Uhr. Highlight in der Reithalle ist ab 16.45 Uhr eine Dressurprüfung der Klasse S* im Rahmen des FAB Amateur-Cups. Auf dem Springplatz geht es ab 14.30 Uhr im schwersten Springen des Tages einer Zwei-Phasen-Springprüfung Klasse M* um den Sieg. Den Abschluss des Tages macht eine Stafetten-Springprüfung Klasse A*, die gegebenenfalls unter Flutlicht stattfindet. Sonntag wird es noch einmal früher: Die erste Prüfung für die Springreiterinnen und Springreiter beginnt bereits um 7 Uhr. Die Dressurwettbewerbe starten ab 8 Uhr. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen gesorgt.