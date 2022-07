K+K-Markt in Amelsbüren schließt zum Jahresende

Der Supermarkt in der Amelsbürener Ortsmitte schließt. Bereits im vergangenen Jahr hat der Getränkemarkt auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung an der Ottmarsbocholter Straße geschlossen. Droht der Ortskern zu verwaisen?

Der Supermarkt im Amelsbürener Ortskern schließt spätestens zum Jahresende. Das bestätigt die Konzernzentrale in Gronau auf Anfrage unserer Zeitung.

Es wurde schon oft befürchtet, herbeigeredet oder nur vermutet. Doch jetzt passiert es wirklich: Der K+K-Markt an der Ottmarsbocholter Straße in Amelsbüren macht dicht. Zum Jahresende ist Schluss, vielleicht schon früher. Das bestätigt die Konzernzentrale in Gronau auf Anfrage unserer Zeitung.