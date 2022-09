Hundebesitzerin fühlt sich von Radrennfahrer belästigt

Münster-Hiltrup/Amelsbüren

Ohne gegenseitige Rücksichtnahme geht es kaum: Radfahrer und Hundebesitzer kommen sich auf der neuen Kanalpromenade immer wieder in die Quere. Eine Frau fühlte sich am Sonntag regelrecht belästigt von einem Mann, so dass sie die Polizei rief.

Von Michael Grottendieck