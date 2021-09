Künftig nur noch ein Unterstand?

Partylärm und Dreck sorgen praktisch an jedem Wochenende in der Sommermonaten für Ärger, berichtet der scheidende Vorsitzende des Kulturvereins Amelsbüren. Der Verein steht vor der Frage, wie er mit der Situation umgehen soll. Die Meinungen gehen auseinander.

Dass es so nicht weitergehen kann, scheint allen klar zu sein. Wie es mit der Wetterschutzhütte an der Börgerbrücke aber weiter gehen könnte, ist überaus umstritten innerhalb des Kulturvereins Amelsbüren. Hermann Weber berichtete, dass Partylärm und Dreck praktisch an jedem Wochenende in der Sommermonaten für Ärger sorgen.