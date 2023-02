In allen Schulen und Kitas zu Gast

Das ist ein strammes Programm. An Weiberfastnacht besucht Lady Carneval alle Schulen und Kitas in Amelsbüren. Auch Sponsorentermine gibt es. Zum Abschluss gibt es stets den stimmungsmäßigen Höhepunkt – natürlich bei den Frauen.

Es gibt ihn noch – den Rundgang der Lady Carneval zu Weiberfastnacht. Andernorts sind mittlerweile viele Veranstaltungen zu Weiberfastnacht eingeschlafen. Die Rundfahrt der Lady in Begleitung eines stattlichen AKG-Trosses mit Präsidentin Angela Thieme an der Spitze wird immer größer.

Das hat auch mit der wachsenden Anzahl der Kindertagesstätten im Davertdorf zu tun. „Hat sie tatsächlich alle Kitas besucht?“, fragt eine Frau ein wenig ungläubig. Johanna II. Brendel selbst gibt die Antwort und verrät, dass ihr Tag bereits um 6.45 Uhr begann mit einem Besuch im Friseursalon ihres Vertrauens.

Orden für die Lady

Fünf Einrichtungen für Kinder im Kita-Alter gibt es mittlerweile in Amelsbüren: Kita Sonnentau, das Orangene Haus, Kita St. Sebastian, Kita Pezzettino und den Fröbel-Kindergarten an der Landsberger Straße. Nicht zu vergessen die beiden Grundschulen in Loevelingloh und im Ortskern.

„Was kann schöner sein?“ Die Lady besucht die Davertgrundschule Foto: Grottendieck Die Lady begrüßt die Kinder auf dem Schulhof Foto: Grottendieck Amelsbüren helau! Foto: Grottendieck Bereit zum Einmarsch: Die Tänzerinnen der Emmerbachflotte Foto: Grottendieck Lady Carneval besucht die Tagespflege der Alexianer Foto: Grottendieck Auch in der Tagespflege der Alexianer wird gesungen Foto: Grottendieck Karneval der kfd Frauen im alten Pfarrhaus Foto: Grottendieck Einmarsch der Emmerbachflotte Foto: Grottendieck Johanna II Brendel singt ihr Lied Foto: Grottendieck Es werden Geschenke ausgetauscht Foto: Grottendieck Lady Carneval punktet mit Charme Foto: Grottendieck

Überall wird die Lady mit wunderbaren Orden bedacht, die von den Kindern gebastelt wurden. „Ich glaube, morgen habe ich Nackenschmerzen“, erzählt sie lächelnd am späten Vormittag. Sponsorentermine bei Elektro Mühlenkamp sowie bei der Volksbank gehören zum Besuchsprogramm. Neu ist der Besuch der Alexianer-Tagespflege an der Leisner-Straße. Fünf Tänzerinnen der Emmerbachflotte und der Bannerträger gehen an der Spitze. Es folgen die Lady, Mitglieder des Vorstandes sowie des Elferrates. Zusammen gibt das schon ein imposantes Bild ab.

Goldene Schnalle

„Atemlos“ von Helene Fischer hat der DJ im Alten Pfarrhaus aufgelegt und sorgt für eine volle Tanzfläche. Es hat seine Vorteile, wenn eine Veranstaltung nicht ausverkauft ist. Vor einigen Jahren gingen die Karten immer weg „wie geschnitten Brot“, sagt Moderatorin Conny Wodrig. Sie führt glänzend aufgelegt durch das Programm. Über die Gründe darf spekuliert werden: Altersdurchschnitt? Corona-Nachwirkungen? Kirchenkrise? 60 Frauen halten sich mit diesen Fragen nicht lange auf. Sie wollen feiern – und denken zugleich an die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. Für sie werden Spenden gesammelt.

„Die schönste Frau in Amelsbüren.“ So stellt AKG-Präsidentin Angela Thieme die Lady vor. Singen kann sie auch. Mit ihrem Sessionslied „Ich komme aus Amelsbüren“ erobert Johanna Brendel die Herzen im Saal. Orden werden ausgetauscht. Für Gertrud Reichel gibt es zudem die Goldene Schnalle.