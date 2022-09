Landwirte wollen die neuen Herausforderungen annehmen

Kooperation auch in Energiefragen

Münster-Amelsbüren

Viele Themen bewegen derzeit die Landwirte. Die Ernährungssicherheit in Deutschland gehört dazu, ebenso die Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten. Die Landwirte in Amelsbüren treibt die Sorge um die Volksbank um.

Von Michael Grottendieck