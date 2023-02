Lena Grunwald gewinnt das L-Springen

Viele Amelsbürener Reiterinnen und Reiter konnten sich über die zwei Turniertage in die Platzierungslisten eintragen. Der Reitvereins 1876 Amelsbüren hatte zum Late-Entry-Turnier eingeladen.

Corinna Behrmann vom RV 1876 Amelsbüren und Crossover in der Punktespringprüfung Klasse L

Am ersten Februarwochenende fand auf der Anlage des Reitvereins 1876 Amelsbüren ein Late-Entry-Turnier statt. Insgesamt zehn Prüfungen wurden ausgetragen.

Am Samstag fanden fünf Springprüfungen statt. Vom Stilspringen der Klasse A* über ein Punkte-L-Springen bis zur Stilspringprüfung der Klasse M war für jeden Leistungsstand etwas dabei. Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Dressur.

Viele Amelsbürener Reiterinnen und Reiter konnten sich über die zwei Turniertage in die Platzierungslisten eintragen. In der Stilspringprüfung Klasse A* erreichte Clara Grosse Beckmann mit ihrem Pferd Dumbledore F den dritten Platz, Cristina Wiesmann wurde mit ihrem Wallach Bernsteyn 6. in diesem Springen. Lisa Sauermilch erritt sich mit Pferd Broadway in der Springprüfung Klasse A** Platz zehn.

Das schwerste Springen des Turniers

Der Sieg in der Punktespringprüfung Klasse L mit Joker ging an die Amelsbürener Reiterin Lena Grunwald mit ihrer Stute Lee Luna. Auch der fünfte Platz ging an ein Paar aus Amelsbüren, Corinna Behrmann und ihr Pferd Crossover.

Der Sieg im schwersten Springen des Turniers, einer Stilspringprüfung Klasse M*, ging an Friederike Willmers vom RV St. Hubertus Wolbeck, gefolgt von Alina-Noel Potthoff auf Platz zwei und Reinhard Lütke Harmann auf Platz drei.

In der Dressurreiterprüfung Klasse A platzierte sich Leonie Peuker mit ihrem Pferd For Amour auf dem achten Platz. Gleich sieben Reiterinnen durften sich in die Platziertenliste der Dressurprüfung Klasse A* mit Mannschaftswertung eintragen.

Vordere Plätze bei der Dressurprüfung

Janet Mlynarski mit Wy Callas NCB kam auf Rang zwei, Ina Maria Forke mit Fine Florence und Clara Grosse Beckmann mit Dumbledore belegten beide Rang vier, Leonie Ribbert konnte ihre Stute Famina Malay in dieser Prüfung auf Platz fünf reiten, Luisa Kuchenbuch mit Golden Antonia und Maike Schulze Harling mit Frieda SH landeten beide auf Platz sechs und Jule Schulze Finkenbrink und ihr Wallach Sir Olli erreichten den siebten Platz.

Alle drei Mannschaften des gastgebenden Vereins belegten in der Dressurprüfung Klasse A* in Mannschaftswertung die vorderen Plätze. Die Mannschaft Amelsbüren I mit den Reiterinnen Maike Schulze Harling, Maja Holtschulte, Janet Mlynarski und Ina Maria Forke gewannen die Prüfung. Die Mannschaft Amelsbüren III erritt sich Platz zwei, hier starteten Clara Grosse Beckmann, Jannika Schmitz, Antonia Bevers und Leonie Ribbert. Der vierte Platz ging an die Mannschaft Amelsbüren II mit den Reiterinnen Claudia Mangels, Jule Schulze Finkenbrink, Luisa Kuchenbuch und Iris Kleist.

In der Dressurreiterprüfung Klasse L belegte Katja Höfer mit ihrem Pferd Faith den vierten Platz. Merle Elshof konnte mit ihrem Wallach Rotzlöffel in der Dressurprüfung Klasse L* auf Kandare den zweiten Platz erreichen.