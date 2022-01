Mehr Arrondierung als Ausweitung

Münster-Angelmodde/Amelsbüren

Seit Montag fahren die Loop-Fahrzeuge der Stadtwerke Münster neue Gebiete an. Doch während die Erweiterung nach Angelmodde-West lediglich eine Delle im Betriebsgebiet beseitigt, erhoffen sich die Stadtwerke von den Fahrten in die Davert neue Erkenntnisse zum Nahverkehr in ländlichen Räumen.

Von Markus Lütkemeyer