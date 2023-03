Willkommensschilder im Davertdorf

Man ist unterwegs und kommt in einen Ort. Freundlich wird man begrüßt. „Willkommen in Amelsbüren“, heißt es neuerdings. Die großen Vereine haben dafür gesorgt.

„Willkommen in Amelsbüren“, heißt es am Ortseingang. Zu sehen ist die Kirche St. Sebastian. Wildgänse fliegen über Amelsbüren, den dörflichsten Stadtteil von Münster, wie es immer heißt. An vier Ortseingängen haben die großen Vereine Amelsbürens in einer einmaligen Gemeinschaftsaktion diese Willkommensschilder aufgestellt.