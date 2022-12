Neujahrsschwimmen findet wieder statt

Das neue Jahr können die Münsteraner endlich wieder mit einem beherzten Sprung in das kühle Wasser des Kanals beginnen, teilt der Verein Wasser+Freizeit erfreut mit. Der W+F Münster lädt am Neujahrstag (1. Januar) nach einer zweijährigen Zwangspause nun zum zehnten Neujahrsschwimmen ein.

Um 13 Uhr wird das Startsignal an den Stegen des RVM (Bennostraße 7) ertönen. Rettungsschwimmer sowie -taucher werden für die Sicherheit der Teilnehmenden sorgen. Dennoch ist die Teilnahme auf eigene Gefahr. Die Einverständniserklärungen dafür können vorher von der Homepage des Vereins heruntergeladen werden. So kommt es vor Ort zu keinen Verzögerungen. Eine Unterschrift vor Ort ist gleichwohl möglich.

„Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“

Wer zur Stimmung beitragen möchte, darf gerne im Kostüm teilnehmen. Da das Neujahrsschwimmen seit Beginn rasant gewachsen ist, wird es aus Sicherheitsgründen wieder eine Teilnehmerobergrenze von 250 Personen geben. Es wird nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verfahren. Anmeldungen sind ab 12 Uhr am Neujahrstag möglich.

Aber auch für die Zuschauer bietet der Verein nach eigenen Aussagen ein Rundum-Wohlfühl-Paket an. Mit heißen Rhythmen und einem professionellem Warm Up wird es auch am Rand des Kanals nicht langweilig. Nach dem Schwimmen ist nicht nur für warme Duschen, sondern auch für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Zuschauer in Form von Heiß- und Kaltgetränken sowie Waffeln und Würstchen gesorgt.

Die Teilnahme am Neujahrsschwimmen des W+F Münster ist kostenlos, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.