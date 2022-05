Nikola Materne zu Gast bei „Bensen & Fuchs“

Wenn ein Traum Wirklichkeit werden soll: Im vierten Anlauf klappt es endlich. Yeah, wir spielen heute“, begrüßte Nikola Materne nach der langen Coronapause das Publikum im Kulturbahnhof. Ihre Sangesfreude ging während des lockeren Jazz- und Bossa-Abends auf die Zuhörer über und vermittelte südamerikanisches Feeling.

Gemeinsam mit Peter Kräubig am Klavier war die Sängerin zu Gast bei Schlagzeuger Christian Fuchs und Bassist Klaus Bensen. Bei „Besame mucho“ kam sogar der Bogen zum Einsatz. Von Liebe und Sehnsucht erzählte Nikola Materne in ihren Songs wie „Cry me a River“, wenn der Ex wiederkommen möchte, oder „Love for Sale“, „My funny Valentine“, „Moon River“ und wer hatte es nicht schon erlebt „Wie konnte das passieren…, ich hab mich doch bemüht“. Mit Stevie Wonder’s „You are the Sunshine of my Love“ und einer geforderten Zugabe in den swingenden Ohren ging das Publikum gut gelaunt in den frühlingshaften Spätabend.