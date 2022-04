Ostern in der Notunterkunft

Geflüchtete aus der Ukraine haben auf dem ehemaligen Gutshof Haus Heidhorn Obhut gefunden. Zu Ostern gab es insbesondere für die 37 Kinder, die in der Notunterkunft leben, eine Überraschung.

Ostereier, Osternester und Fahrräder für die Menschen in der Notunterkunft auf Haus Heidhorn: Spendenaktionen führten am Osterwochenende viele Menschen zusammen.

Etwa 110 Bewohner kommen aus der Ukraine, davon 37 Kinder. Hinzu kamen Dr. Martina Klein und Artur Wagner von den Alexianern, die das Haus Heidhorn betreiben, Melanie Böhmer und Heiko Tigges von der Firmengruppe Hermann Brück, drei Studierende von Rotaract Münster sowie Rachel Atkins aus der Betreuung von Haus Heidhorn.

Flüchtlingskinder besuchen Schule

Grit und Hermann Brück lag es am Herzen zu helfen, und so konnten die Alexianer für 10 000 Euro Fahrräder sowie Einkaufsgutscheine beschaffen. Weitere Geschenke mit Bezug zu Ostern kamen am Karsamstag noch dazu: zum einen bemalte Ostereier, 1500 Stück, und eben „Osternester“ – hier kommt Rotaract ins Spiel. Es handelt sich um eine eigenständige Jugendorganisation mit Verbindung zu den Rotary Clubs. Rotaract Münster entstand 1983, erklärt Moritz Altenburger. Weil zu ihren drei Säulen neben dem Lernen und Feiern auch Helfen gehört, pflegen sie unter anderem die „Aktion Osternester“. Die Nester können für 15 Euro erworben werden. Da griff Hermann Brück zu und spendete 115 Stück, die nun von Nhu Quynh Nguyen, Florian Kretschmers und Paulina Groppe übergeben wurden.

Die 110 Flüchtlinge sind seit dem 9. März in Haus Heidhorn – mit viel Platz und Spielgeräten im Freien für die Kinder. Für die Kommunikation sorgen Übersetzer, Gebärdendolmetscher, ein FSJler aus Tadschikistan, die etwa 20 Mitarbeitenden und eine Übersetzungs-App. Die Menschen kommen aus den Gebieten Charkiw und Kiew, einige Kinder besuchen bereits eine Schule in Münster.