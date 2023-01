Pakete und Einkäufe direkt am Bahnhof abholen

In Amelsbüren ist es um den Service der Deutschen Post zuletzt nicht sonderlich gut bestellt gewesen. Möglicherweise ist das ein Grund, warum das Davertdorf eine der ersten 150 „Box-Abholstationen“ erhalten hat, die zum Jahresende 2022 bundesweit an den Start gegangen sind. Sie befindet in Höhe der Wendeschleife vor dem Bahnhaltepunkt – und ist praktisch nicht zu übersehen.

Nicht auf DHL-Lieferungen beschränkt

„Click & Collect“ heißt der neue gemeinsame Service von DHL und Deutscher Bahn. An den Abholstationen kann man rund um die Uhr bestellte Waren abholen oder zurückschicken. Wer regelmäßig mit der Bahn fährt oder in der Nähe eines Bahnhofs wohnt, für den bietet es sich an, den „Click & Collect“-Service zu nutzen. „Click & Collect“ funktioniert ähnlich wie das Angebot der gelben DHL-Packstationen, ist aber nicht auf DHL-Lieferungen beschränkt. Die blauen „Click & Collect“-Boxen können auch von anderen Zustelldiensten genutzt werden. Pendler können Pakete oder georderte Einkäufe direkt auf dem Arbeitsweg abholen oder einliefern. Sie müssen dafür keinen Umweg zur nächsten Packstation in Kauf nehmen, die sich in Amelsbüren beim Agravis Baustoffhandel beziehungsweise am Autohaus Wiesmann befinden.