Pfarrheim vor dem Abriss

Bei der Vorstellung der Neubauplanungen an der Straße Zum Häpper (v.l.): Ole Damer (DKM Immobilien), Michael Hintemann (Kirchenvorstand), Mareike Babel (DKM Immobilien), Marco Freye (Verwaltungsleiter der Kirchengemeinde) und Reinhard Mangels (Kirchenvorstand)

Es wird Zeit für etwas Neues: Das ehemalige Pfarrheim an der Straße Zum Häpper wird bereits seit längerer Zeit nicht mehr genutzt. Es steht leer. Noch in diesem Jahr soll der Neubau eines Wohnprojektes beginnen. Die Weichen dafür sind gestellt, die erforderlichen Genehmigungen eingeholt. In wenigen Tagen wird der Abriss des alten Gebäudebestandes beginnen.