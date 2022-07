Postkunden zunehmend gefrustet

Wenn es hohes Zustellaufkommen gibt und der Post-Zusteller Feierabend hat, wird die Tour abgebrochen. Diese Beobachtung hat Friedrich Meyer zu Berstenhorst zuletzt häufiger gemacht. Der Hiltruper wohnt am Eibenweg in Hiltrup-Ost und ist es nach eigenen Aussagen gewohnt, dass „wir zwei bis drei Tage lang keine Post erhalten oder nur verspätet die Abo-Zeitschriften“.

In wohlfeil formulierten Antwortbriefen auf seine Beschwerde heißt es: „Unser Ziel ist es, Briefe und Postkarten bereits einen Werktag nach deren Einlieferung dem Empfänger zuzustellen.“ Bei dem Zusteller, der auf der Straße unterwegs ist, hört sich das – nach Angaben des mittlerweile gefrusteten Postkunden – etwas anders an: „Die normale Post kann bei den vielen alten Leuten im Viertel noch warten“.

Regen weicht Werbebeilagen auf

Neulich erlebte er mit eigenen Augen, warum die Postwurfsendung „Einkauf aktuell“ nicht zugestellt wird. Die Beilagen waren auf dem Post-Vorratskasten „Föhrenweg“ offen deponiert worden. Regenschauer durchweichten das Papier. Meyer zu Berstenhorst hat ein Foto davon angefertigt und der Post zukommen lassen. Die Antwort: Es tue ihnen sehr leid.

Aus Amelsbüren steuert Dr. Ernst Laubach zwei Beispiele bei, die die Missstände der Post beleuchten. Am vergangenen Freitag habe er einen Brief erhalten, der am 30. Juni in Marburg abgestempelt wurde. Noch eine Benachrichtigung fand er vor: Die Firma Bofrost, ein Direktvertreiber von Tiefkühlkost und Speiseeis, kündigte ihr Kommen für den 13. Juli an. Wie gesagt, die Benachrichtigung kam am 15. Juli an.