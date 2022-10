Projekt nimmt Fahrt auf

In Amelsbüren entsteht im Hanse-Business-Park die Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle. Eigentlich sollten die Anlagen mit Gas betrieben werden – doch die aktuelle Energiekrise zwingt zum Umdenken.

Der erste Bauabschnitt der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) im Hansa-Business-Park in Amelsbüren wächst in die Höhe. Bereits im kommenden Jahr sollen dort die Wissenschaftler aktiv werden.

Es ist ein weltweit einzigartiges Leuchtturmprojekt in einem der größten Wachstumsmärkte des europäischen Kontinents und inzwischen auch gut sichtbar: Im zu knapp 70 Prozent ausgebuchten Hansa-Business-Park in Amelsbüren wächst der erste Bauabschnitt der 3000 Quadratmeter umfangreichen Forschungsfertigung Batteriezelle (FFB) in die Höhe. Ab 2023 soll die Fraunhofer-Einrichtung ihren Betrieb aufnehmen.