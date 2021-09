Schnelltest reicht nicht mehr aus

Von wegen Schnelltest: Wer am „Open Air am Emmerbach“ in Amelsbüren teilnehmen möchte, muss nun doch einen PCR-Test vorlegen.

Das Veto kommt laut einer Mitteilung der Schützenbruderschaft St. Sebastian vom Ordnungsamt: Für die Teilnahme am Schützen-Comeback unter dem Titel „Open Air am Emmerbach“ reicht für die Teilnehmer ein normaler Covid-19-Schnelltest nun doch nicht mehr aus. Damit revidieren sie eine Meldung vom 1. September in dieser Zeitung: „Entgegen der Meldung besteht das Ordnungsamt Münster für ungeimpfte und nicht genesene Gäste nun doch auf einen PCR-Test. Ein einfacher Schnelltest reicht somit nicht mehr aus um am Schützen Comeback – Open Air am Emmerbach teilzunehmen.“ Die Schützenbruderschaft St. Sebastian Amelsbüren 1813 e.V. hoffe trotz dieser neuen Entwicklung, viele Gäste am Wochenende begrüßen zu dürfen. Am Samstag um 18 Uhr beginnt ein Dämmerschoppen auf dem Lailly-en-Val-Platz. Am Sonntag 9.45 Uhr heißt es Antreten aller Schützen vor dem Pfarrheim. Um 10.30 Uhr beginnt ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Lailly-en-Val-Platz, anschließend folgt ein Frühschoppen.