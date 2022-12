„Solche Einsätze gibt es künftig häufiger“

Ende November brannte der Batteriespeichers einer Photovoltaik-Anlage in einem Wohnhaus in Amelsbüren. Der Löschzug Loevelingloh war mit vor Ort. Einsätze wie diese wird es künftig häufiger werden.

Branddirektor Dirk Hülsken von der Leitung der Feuerwehr in Münster ist sich sicher. „Einsätze wie diesen wird es künftig häufiger geben“, sagt er mit Blick auf den Brand des Batteriespeichers einer Photovoltaik-Anlage in einem Wohnhaus in Amelsbüren.