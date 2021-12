Verfassungsgericht schützt Anlieger vor späten Rückforderungen

Anliegerbeiträge sind immer ein Reizthema: Der Ausbau der Deermannstraße in Richtung Haltepunkt Amelsbüren sorgt unter den Alt-Anliegern für Unruhe.

An der Deermannstraße in Amelsbüren besitzt Meinolf Linke ein Haus. Vor mehr als drei Jahrzehnten, so erzählt er, wurde es errichtet. Im Sommer flatterte ihm Post von der Stadt Münster ins Haus mit der Aufforderung, den fälligen Erschließungsbeitrag für sein Grundstück zu zahlen.