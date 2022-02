Spannung beim ersten Turnier

Spannend ging es a

uf der Anlage des Reitvereins 1876 Amelsbüren zu, wo das erste Turnier für dieses Jahr stattfand. Zehn Prüfungen wurden ausgetragen. Am Samstag fanden fünf Springprüfungen statt. Vom Stilspringen der Klasse A* bis zur Springprüfung der Klasse M war für jeden etwas dabei. Der Sonntag stand im Zeichen der Dressur.

Viele Amelsbürener Reiter und Reiterinnen konnten sich über die zwei Turniertage in die Platzierungslisten eintragen, schreibt der Reitverein in einer Mitteilung. In der Stilspringprüfung Klasse A* erreichte Leonie Peuker mit ihrem Pferd Café noir den dritten Platz. Leonie Ribbert erritt sich mit Pferd Pellegrini in der Springprüfung Klasse A** Platz 8.

Im Stilspringen der Klasse L durfte sich Constanze Bölling mit Corretto über Platz 3 freuen. Gleich zwei Mal konnte Marlen Weber ihr Pferd Caipi platzieren. Im Punktespringen der Klasse L wurde das Paar Achte und im Abschlussspringen der Klasse M* erreichten sie Platz 5. Der Sieg im schwersten Springen des Turniers ging an Simon Stork vom RFV Ostönnen mit Pferd Diego, gefolgt von Oliver Schulze Brüning und seinem Pferd Chrissy.

Gute Erfolge für heimische Reiterinnen

Auch bei den Dressurreiterprüfungen durften sich einige heimische Reiterinnen über gute Erfolge freuen. In der Klasse A platzierten sich direkt drei Amelsbürenerinnen. Janet Mlynarski mit Wy Callas kam auf Rang 7, Anna Kresing konnte ihr Pony Welcome in dieser Prüfung auf Platz 10 reiten, Juna Wiedemann wurde mit ihrer Stute Zandra Dreizehnte. Beide Mannschaften des gastgebenden Vereins trugen sich in die Platziertenliste der Dressurprüfung Klasse A* mit Mannschaftswertung ein.

Die Mannschaft Amelsbüren I sowie die Reiterinnen Marla und Juna Wiedemann, Leonie Ribbert und Antonia Bevers wurden Dritte. Die zweite Mannschaft erritt sich Platz 5, hier starteten Saskia Sparenberg, Maike Schulze Harling und Maja Holtschulte.

In der Einzelwertung dieser Prüfung waren sechs Reiterinnen platziert. Platz 3 ging an Juna Wiedemann, Maja Holtschulte wurde Fünfte, dicht gefolgt von Antonia Bevers auf Rang 6. Den zehnten Platz belegten Maike Schulze Harling, Marla Wiedemann und Janet Mlynarski. Merle Elshof ritt ihren Wallach Rotzlöffel in der Dressurprüfung Klasse A** auf Platz 7, in der Dressurreiterprüfung Klasse L wurde das Paar zudem Achte. Melissa Pander platzierte Pferd Lucky Luck in der Prüfung auf Rang 10.