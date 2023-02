Forderung: „Geschwindigkeit auf 50 km/h reduzieren“

SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung zur Thierstraße

Mit Bedauern nimmt die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Hiltrup den schweren Verkehrsunfall auf der Thierstraße zur Kenntnis. Durch diesen Unfall werde deutlich, wie groß die Gefahr auf dieser engen Straße grundsätzlich ist. Dies gelte nicht nur für Kraftfahrzeuge, sondern insbesondere auch für Radfahrende.

Schon seit Langem fordert die SPD den Bau eines Radweges von der Amelsbürener Straße entlang der Thierstraße in Richtung Hünenburg. Insbesondere in den Sommermonaten werde die Thierstraße sehr stark von Radfahrenden genutzt, so die SPD-Fraktion. Ein Überholen durch Kraftfahrzeuge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben mit 2,50 Meter Abstand sei kaum möglich.

Zugelassene Geschwindigkeit erhöhe Unfallrisiko

Die erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h sei bereits in einem Antrag der Bezirksvertretung Hiltrup mehrheitlich als deutlich zu hoch eingestuft worden. Diese Geschwindigkeit erhöhe das Unfallrisiko und werde zwischen Reithalle und Ziegelei oft nicht befolgt, heißt es in der Mitteilung der SPD. Geschwindigkeitsmessungen fänden nahezu nicht statt.

„Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Hiltrup fordert die Verwaltung dringend auf, in einem ersten Schritt ihre ablehnende Haltung aufzugeben, die Geschwindigkeit auf 50 km/h zu reduzieren“, so Fraktionssprecherin Annette Ulrich.

SPD: Planung für Radweg umgehend aufnehmen

In einem zweiten Schritt fordert die SPD, die Planung für einen Radweg entlang der Thierstraße umgehend aufzunehmen. Dazu gehört der Ankauf von Flächen, um den Radweg zu ermöglichen.

„Wer mehr umweltfreundliche Mobilität von den Bürgerinnen und Bürger fordert, muss auch die dafür erforderlichen Voraussetzungen schaffen“, so Friedhelm Schade, stellvertretender Bezirksbürgermeister im Bezirk Hiltrup.