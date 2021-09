Wann hat es das zuletzt in Amelsbüren gegeben? Eine Hundertjährige wird zu einer Rundfahrt durch das Dorf abgeholt. Lucie Everding, die lange Jahre Wirtin der „Alten Post“ war, machte dieses Spaß gerne mit.

42 Jahre war sie die „Lucie von der Post“. So lange war sie die Wirtin der Dorfkneipe „Zur Alten Post“ gegenüber der Kirche. Am Sonntag hat Lucie Everding ihren 100. Geburtstag gefeiert. Dazu wurde sie stilecht von einer Postkutsche abgeholt. Mit einem Vierspänner ging es zu einer Rundfahrt durch das Davertdorf. Wann hat es das zuletzt in Amelsbüren gegeben?