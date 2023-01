Vergessenes Bahnpättken: Immer entlang der Gleise

Vergessenes Bahnpättken: Auf der Eisenbahnbrücke befand sich in Amelsbüren ein fußläufiger Weg über den Dortmund-Ems-Kanal.

Warum die Frau mit einem Schifferklavier dort steht, bleibt eine offene Frage. Immerhin dokumentiert das Bild aus dem Jahr 1952, dass Fußgänger die Eisenbahnbrücke in Amelsbüren nutzen konnten.

Heute ist es strengstens untersagt, die Gleisanlagen der Deutschen Bahn zu betreten. Es gab in Amelsbüren Zeiten, da war die Eisenbahnbrücke offen für Fußgänger. Es gab einen eigenen Bereich für Fußgänger, vergleichbar mit dem Gehweg auf der Hohenzollernbrücke über den Rhein in Köln. Das einst rege genutzte alte Bahnpättken ist im Laufe der Jahrzehnte in Vergessenheit geraten. Spuren gibt es noch heute zu entdecken.