Viel Müll am Hansa-Business-Park

Müll und Dreck am Kanal und auch im Hansa-Business-Park sind nichts Neues. In dieser Woche stieß bei zahlreichen Passanten die zu beobachtende Vermüllung ausgesprochen sauer auf.

Eigentlich ist es ganz einfach: Jeder nimmt den Verpackungsmüll wieder mit, dann wird die Umwelt nicht verschmutzt und alle freuen sich über eine schöne Natur vor der Haustür. Am Kanal in Höhe des Hansa-Business-Parks funktioniert das häufig nicht, wie zahlreiche Amelsbürener bei Spaziergängen oder Radtouren feststellen. In dieser Woche war es zeitweise besonders schlimm. Am Donnerstag ließ die Wirtschaftsförderung Münster den Dreck beseitigen. Zuvor war sie von den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster darauf hingewiesen worden. Auch mehrere Leser unserer Zeitung hatten sich über die Vermüllung geärgert. Die Wirtschaftsförderung betonte, eine Fremdfirma sorge ein Mal wöchentlich für Sauberkeit im Gewerbegebiet.