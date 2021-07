Viel Spiel und Spaß in der Sporthalle

Bewegen und Spaß haben: ein „Sommerferien-Sporteln“ für die daheim bleibenden Kinder und Eltern bietet die DJK GW Amelsbüren in der fünften und sechsten Woche (2. bis 15. August) an. Angelehnt an das jährliche „Sporteln am Wochenende“ richtet sich das Bewegungsangebot an Kinder im Alter von drei bis acht mit ihren Eltern in der großen Sporthalle der Davertgrundschule in Amelsbüren.

Die jeweiligen Gruppen sind laut einer Mitteilung des Vereins auf maximal 22 Personen begrenzt. Die Anmeldung zum jeweiligen Termin erfolgt ausschließlich per E-Mail bei m.peuker@djk-gwa.eu. Die gemeinsam angemeldeten Personen können unterschiedlichen Haushalten angehören, eine Nachweis über vollständige Impfung, Genesung oder negativem Testergebnis ist derzeit nicht erforderlich.

Da sich die Corona-Infektionslage jederzeit ändern kann, sollten Interessierte aktuelle Änderungen und Informationen auf der Vereins-Homepage unter www.djk-gwa.eu beachten. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl dürfen nur die angemeldeten Personen zum Sommerferien-Sporteln kommen. Mit der Online-Anmeldung wird eine Anwesenheitsliste erstellt, sodass eine Rückverfolgung gewährleistet wird. Eine Anmeldung ist ab dem 26. Juli möglich.

Dieses Ferienangebot gilt ausschließlich für GWA-Mitglieder. Die Teilnahme hierzu ist kostenlos. In der Turnhalle gelten neben den allgemeinen Hygieneregeln sowie der aktuellen Corona-Schutz-Verordnung weitere Corona-Regeln: Maskenpflicht in den Gängen und Umkleiden für alle Teilnehmer ab sechs Jahren. Während der Sportausübung können die Kinder die Maske absetzen. Die Erwachsenen tragen die Masken während der gesamten Zeit.