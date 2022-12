Weihnachten in St. Clemens

Die katholische Kirchengemeinde St. Clemens bietet über die Weihnachtstage in Hiltrup und Amelsbüren zahlreiche Gottesdienst in unterschiedlichen Formaten an.

Heiligabend (24. Dezember): 14 Uhr weihnachtlicher Gottesdienst in der Krankenhauskapelle; 14.30 Uhr Wortgottesdienst für Familien in der Reithalle Amelsbüren; 15 Uhr Krippenfeier für Kinder in der Pfarrkirche St. Clemens; 15 Uhr Krippenfeier für Kinder in der St.-Marien-Kirche; 16 Uhr Wortgottesdienst für Familien mit der „Combo“ in der Reithalle Amelsbüren; 16.30 Uhr Eucharistiefeier für Familien mit dem Jugendchor in der Pfarrkirche St. Clemens; 16.30 Uhr Eucharistiefeier für Familien in der St.-Marien-Kirche; 18 Uhr Christmette in der St.-Sebastian-Kirche; 18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Musik von Anna von Looz (Querflöte) in der Pfarrkirche St. Clemens; 22 Uhr Christmette mit der Schola Clementina in der Pfarrkirche St. Clemens; 22 Uhr Christmette in der St.-Marien-Kirche.

Erster Weihnachtstag (25. Dezember): 8.30 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche Alt St. Clemens; 8.30 Uhr Eucharistiefeier in der St.-Sebastian-Kirche; 10 Uhr Eucharistiefeier in der Pfarrkirche St. Clemens; 10 Uhr Eucharistiefeier mit der Chorgemeinschaft St. Clemens in der St.-Marien-Kirche; 10.30 Uhr Eucharistiefeier in der St.-Sebastian-Kirche; 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Gesang von Birte Ahrens in der Pfarrkirche St. Clemens.

Zweiter Weihnachtstag: 8.30 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche Alt St. Clemens; 10 Uhr Eucharistiefeier in der St.-Marien-Kirche; 10.30 Uhr Eucharistiefeier mit dem Kirchenchor St. Sebastian in der St.-Sebastian-Kirche; 11.30 Uhr Eucharistiefeier mit Jochen Heitger (Trompete) in der Pfarrkirche St. Clemens.