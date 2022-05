Reitverein zieht Bilanz: „Zwei großartige Turniertage“

Der Zucht-, Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren hat am vergangenen Wochenende zum zweiten Mal ein WBO-Turnier für die Reiterjugend veranstaltet. In elf Prüfungen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Können zeigen.

WBO-Turnier in Amelsbüren

Die Springprüfungen fanden am Samstag statt. Vom „Caprilli-Test“ bis zum E-Springen war für jeden etwas dabei. Publikumsliebling war die Prüfung „Jump and Run“. Hierbei traten ein Reiter-Pferdepaar zusammen mit einem Läufer an. Nacheinander musste möglichst schnell ein Springparcours überwunden werden. Unter den Anfeuerungsrufen des Publikums wurden immer neue Bestzeiten aufgestellt.

Die Dressurreiterinnen und Dressurreiter kamen am Sonntag an die Reihe. Vom Führzügelwettbewerb für die Turniereinsteiger bis zum Dressurwettbewerb Klasse E wurden verschiedene Prüfungen angeboten. Viele Reiterinnen des Veranstalters konnten sich in die Ergebnislisten eintragen.

Ehrung für die erfolgreichsten Reiter

Die erfolgreichsten Reiter wurden besonders geehrt. Bei den Reitern bis zum Jahrgang 2011 gewann Mia Sophie Mangels mit ihrem Pony „Maraschino“ und dem Großpferd „Fluffy“ den Vereinspokal. In der Altersklasse ab Jahrgang 2010 konnte Jule Schulze Finkenbrink mit dem Pferd „Feine Dame“ die meisten Punkte erreichen und sich den Pokal sichern. Ganz zur Freude ihres Opas Bernhard Waltermann, der die Stute gezüchtet hat. Der Vorstand dankte allen Helfern, Sponsoren, Reitern und Zuschauern für „zwei großartige Turniertage“ und freut sich schon auf das große Sommerturnier im August.