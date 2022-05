Zweimal war er in der Ukraine

Von seinem zweiten Hilfstransport in die Ukraine ist Bruder Jeremias soeben zurückgekommen. Zwei Kleintransporter, der er mit Unterstützung Amelsbürener Gewerbetreibender in Empfang genommen hatte, werden jetzt von seinen Mitbrüdern in der Ukraine genutzt.

Der Mann hat etwas zu erzählen. Nein, besser formuliert: der Mann macht und tut ohne Unterlass, er organisiert Hilfsgütern und Spenden für die Menschen in der Ukraine. Zweimal ist er selbst seit Kriegsbeginn in Lwiw in der Westukraine gewesen. Seit Sonntag ist Kapuzinermönch Jeremias Borgards wieder in Münster. In Amelsbüren sagte er jetzt Danke für die bereits erfahrene massive Unterstützung und nahm zudem einen Scheck von mehr als 5100 Euro in Empfang.