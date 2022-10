Abrissbagger macht Platz für neuen Wohnraum

Neben der Westfalen-Tankstelle am Albersloher Weg werden zwei Gebäude abgerissen. Früher waren dort eine Pizzeria, eine Spielothek und ein Getränkemarkt untergebracht – zukünftig sind auf dem Areal Wohnungen vorgesehen.

Betonstaub liegt in der Luft: Am Albersloher Weg werden zwei Gebäude und einige Garagen neben der Westfalen-Tankstelle dem Erdboden gleich gemacht. Der Abriss hatte sich lange angekündigt: Die Häuser standen bereits sehr lange leer. Nach Informationen unserer Zeitung soll an der Stelle bald neuer Wohnraum entstehen. Eine Ladenzeile ist dabei nicht mehr vorgesehen.

Das war früher noch ganz anders: Beide Immobilien wurden in der Hauptsache gewerblich genutzt. In dem einstöckigen Gebäude waren eine Pizzeria und eine Spielothek beheimatet. Das ältere Gebäude daneben war unter anderem ein Getränkehandel – und ganz früher ein Tante-Emma-Laden. Die Holzeinbauten für die Regale und Theke waren noch lange Zeit gut erkennbar.