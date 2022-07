Nähkurse für Kinder: „Alle helfen sich gegenseitig“

Die Nähstube beim Treffpunkt Waldsiedlung ist seit Jahren ein Ort für fröhliche Handarbeit und Austausch auf Augenhöhe. Nebenbei dient er der Integration und dem Abbau von Vorurteilen. In den Ferien bietet der Treffpunkt Nähkurse an.

In den Ferien bietet der Treffpunkt Waldsiedlung mehrere Nähkurse an – eines der ersten Projekte der Kinder und Jugendlichen waren eigene T-Shirts mit dem Anfangsbuchstaben des eigenen Vornamens.

Die neunjährige Anja schaut ganz genau hin. Es fehlen nur noch ein paar Stiche, dann ist ihr selbst genähtes Nackenkissen fertig – aber der Abschluss ist nicht so einfach. Sie bekommt etwas Hilfe, dann kann sie ihr Kissen in die Arme schließen. „Meins!“, sagt sie stolz, drückt es an sich und gibt es nicht mehr her.