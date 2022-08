Angelmodde und die Zukunft

Die erste große öffentliche Diskussionsveranstaltung zum Stadtteilentwicklungskonzept Angelmodde fand in den Räumlichkeiten des Schulzentrums Wolbeck statt. Also nicht in Angelmodde selbst. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie – und führt direkt zum Kern des Problems: Wo liegt die Zukunft Angelmoddes?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch